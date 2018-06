Selon Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière le passage de 90 à 80 km/h ne concernera que très peu Paris et la petite couronne. En revanche, en Seine-et-Marne 3 100 kms de routes seraient impactées.

Île-de-France, France

Le passage à 80 km/h sur les routes secondaires, c'est dans moins de deux semaines ! La limitation de vitesse change sur quelques 400 000 kilomètres de routes départementales et nationales (40% du réseau routier) à partir du dimanche 1er juillet.

Alors à J moins 10, la sécurité routière a présenté mercredi une grande campagne de communication sur le bien-fondé de sa mesure . Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière a précisé au micro de France Bleu Paris que Paris et la petite couronne ne serait que très peu impactés : "en petite couronne et à Paris, il y a en effet très peu de routes , pour la préfecture de Paris, on m'a expliqué qu'il y avait trois kilomètres "

3 100 kilomètres de routes impactées en Seine -Et -Marne

C'est la grande couronne qui va être la plus touchée en Ile-de-France par ces mesures d'abaissements. Le département de Seine-et-Marne a déjà fait les comptes. Cela concerne 71 % du réseau soit 3 100 kilomètres de routes.