La ligne ferroviaire entre Abbeville et Le Tréport ne fonctionne plus depuis le mois de mai dernier. Si son avenir a été garanti par la région, le chantier de rénovation pourrait durer six ans. C'est "beaucoup trop long pour les élus".

Le chantier de la ligne Abbeville - Le Tréport pourrait durer six ans et c'est beaucoup trop pour les élus

Somme, France

Après un comité de pilotage de la ligne ferroviaire entre Abbeville, dans la Somme et Eu-Le Tréport en Seine-Maritime, des élus protestent contre la durée des travaux à venir. Entre les études de terrain, les appels d'offre et les travaux, le chantier pourrait durer six ans.

"Les usagers et l'ensemble des élus qui se sont fortement et durablement mobilisés pour sauver cette ligne de vie utile à nos territoires et à leurs habitants, au Tréport, dans le Vimeu et la région d'Abbeville ne peuvent pas attendre six ans", écrit Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime dans un communiqué.

Un chantier à 60 millions d'euros minimum

Point de vue partagé par Franck Dhersin. Le vice-président du conseil régional des Hauts-de-France en charge des transports, invité de France Bleu Picardie rappelle que "c'est la Région qui a sauvé cette ligne et qui va payer en grande partie le chantier estimé à au moins 60 millions d'euros".

L'interview de Franck Dhersin est à retrouver ici.

Est-ce que ce n'est pas un projet qui va passer à la trappe ?

Autour de la Région, toutes les collectivités tentent donc de faire pression sur la SNCF pour accélérer le calendrier du chantier. Mais certains élus s'inquiètent. Louisette Domet, maire de Chepy, 1.300 habitants dans le Vimeu craint même que la promesse de maintien de cette ligne qui passe par sa commune ne soit pas tenue.

Louisette Domet, maire de Chepy dans l'ouest de la Somme Copier

"On prône des choses d'un côté en disant qu'il faut le moins de véhicules possible sur les routes pour éviter la pollution, préserver l'environnement. A terme, si cela dure six ans cela veut encore dire des bus sur la route", s'emporte l'élue. "Cette ligne si elle avait été entretenue en temps et en heure on en serait pas là et maintenant si on met encore six ans à réparer, est-ce que ce n'est pas un projet qui va passer à la trappe", s'interroge Louisette Domet.

La région tiendra sa promesse

Franck Dhersin rassure ces élus locaux, la ligne sera bien restaurée comme l'a promis le conseil régional des Hauts-de-France. Le vice président en charge des transports estime qu'il faut faire pression sur SNCF réseau pour raccourcir le calendrier des travaux. Franck Dhersin annonce aussi qu'il a fait la demande pour modifier le décret qui oblige le retrait des passages à niveaux lorsqu'une ligne n'est pas utilisée pendant cinq années. "Il faut le faire passer à dix ans". La décision pourrait être prise en novembre.