Abonnements, réductions, cartes... : la Région Normandie et la Sncf présentent la nouvelle grille tarifaire des trains

La Sncf et la Région Normandie ont présenté, lundi 7 octobre 2019, les nouveautés tarifaires qui arriveront sur les lignes normandes en janvier 2020.

Rouen, France

Plusieurs nouveautés attendent les usagers des trains normands en janvier 2020. La Région et la Sncf ont présenté la nouvelle gamme tarifaire lors d'un point presse organisé lundi 7 octobre à Rouen. Ces nouveautés doivent encore être approuvées lors du conseil régional de lundi 14 octobre.

L'abonnement régional étendu jusqu'à Paris

Parmi ces nouveautés, il y a l'extension de l'abonnement régional jusqu'à Paris. Cette nouvelle formule, "bout-en-bout" remplacera l'abonnement Forfait/Optiforfait. Cela pourrait intéresser les voyageurs qui se rendent quotidiennement dans la capitale pour travailler. Jusqu'ici, la plupart de ces usagers complètent l'abonnement régional par un pass Navigo (qui permet de circuler dans Paris avec le métro, les bus ou encore le RER).

"Dans le passé, les deux régions Haute et Basse Normandie ont subi la décision de l'Ile-de-France de faire baisser très significativement le prix du pass Navigo. Des voyageurs normands se sont alors détournés de l'abonnement bout-en-bout normand pour utiliser cet abonnement 'soudé' avec le pass Navigo", rappelle Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région, chargé des transports. Il estime à 4 millions d'euros les pertes pour la Région Normandie. "Mais une partie de cette clientèle n'a pas forcément besoin du pass Navigo dans Paris et donc nous voulons la faire revenir vers un abonnement normand pour répondre à ses besoins mais aussi pour percevoir des recettes qui nous échappent", ajoute-t-il.

"On ne travaille pas tous dans un périmètre de cinq minutes à pied après la gare."

Mais les travailleurs normands sont-ils si nombreux à ne pas avoir besoin du pass Navigo une fois arrivé à Paris ? Karine Courteaud, présidente de l'Association de défense des usagers du rail normand (Adurn), en doute : "oui certains travaillent à côté de Saint-Lazare mais il y en a une bonne moitié d'autres qui travaillent au-delà et qui a besoin du pass Navigo. On ne travaille pas tous dans un périmètre de cinq minutes à pied après la gare."

Le système de soudure sera toujours possible, au même tarif qu'actuellement.

Enfin, la carte régionale sera également étendue jusqu'à Paris. Pour les moins de 26 ans, elle coûtera 29 euros et pour les plus de 26 ans, 49 euros et donnera droit à des réductions jusqu'à 50 %.

Des réductions pour les proches d'abonnés

Autre nouveauté de janvier 2020 : les détenteurs d'un abonnement ou d'une carte pourront faire bénéficier leurs proches de réductions lorsqu'ils voyageront ensemble le week-end sur les lignes normandes. Des réductions qui pourront aller jusqu'à 50 %. Et si l'un des voyageurs a moins de 12 ans, son billet sera encore davantage réduit : - 50 % par rapport au tarif payé par l'abonné, tarif qui est déjà lui-même réduit. Jusqu'à 4 personnes par abonné peuvent en bénéficier.

Abonnements annuels, voyages occasionnels et krono +

La Région et la Sncf ont également annoncé que les abonnements annuels seraient désormais calculés sur 10 mois au lieu de 10,5 mois actuellement.

Pour ce qui est des voyages occasionnels, les tarifs sont aujourd'hui de 4 euros tous les 25 kilomètres quelle que soit la distance. En 2020, si le voyage dépasse les 200 kilomètres, le tarif passera à 2 euros tous les 20 kilomètres.

Enfin, krono + permettra aux usagers qui réservent tôt leur train d'avoir des tarifs plus avantageux qu'en dernière minute. Cette mesure sera effective dès la mi-octobre et concernera uniquement les lignes Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Lisieux-Deauville et Paris-Rouen-Le-Havre. Par exemple, pour un train Cherbourg-Paris, si l'usager réserve deux ou trois mois à l'avance, il paiera 32 euros alors que s'il s'y prend tard, il paiera 51 euros.

Pour tenir informer ses voyageurs sur ces nouveautés, la SNCF organise notamment des rencontres-clients jusqu'au 8 novembre dans les gares de Normandie et Paris.