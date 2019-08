Grosse galère pour accéder à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Des ralentissements devant l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à cause des travaux sur les parkings.

Bordeaux, France

Partir en avance pour ne pas louper son vol. À l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, ce n'est plus un conseil mais une obligation tant le risque de se retrouver coincé dans les bouchons est grand. La faute à des travaux sur les parkings qui ralentissent le trafic.

Des bouchons en cascade

Les voitures sont à l'arrêt et par peur de louper leur avion beaucoup prennent leurs bagages en plein milieu de la route. "Rentrer prendre le ticket au parking juste pour dire au revoir ? On le fait ici, c'est plus simple, il n'y en a eu que pour 30 secondes alors que sur le parking c'était au moins dix minutes", lâche Jennifer qui part pour Marseille.

La jeune femme est loin d'être la seule à adopter ce comportement. Pour Richard qui s'apprête à décoller pour Boston, c'est presque normal "Tout le monde fait pareil, on gêne personne, en vingt secondes c'est fait." Angélique n'a pas la même vision des choses, voilà un quart d'heure qu'elle attend dans sa voiture : "Normalement c'est pour rouler ici, c'est pas pour stationner donc il me semble que c'est faire preuve de civisme que de rentrer dans le parking et d'attendre."

Taxis et loueurs impactés

Avec 27 000 voyageurs qui arrivent et partent chaque jour de l'aéroport, les bouchons se multiplient vite. Ce qui freine l'activité des loueurs de voiture comme Jean-Charles : "On a des soucis pour les retours de voiture. Nos clients ont souvent une demi-heure de retard." Même grogne pour les taxis qui ont des difficultés à atteindre leur emplacement. Beaucoup de voyageurs ont tendance à vouloir absolument être déposés au pied des halls d'entrées.

À terme, le cheminement devant les aérogares sera supprimé" - Jean-Luc Poiroux, directeur du développement commercial de l'aéroport Bordeaux-Mérignac.

La fin des travaux sur les parkings est annoncée pour la fin novembre. Les axes routiers vont être doublés pour fluidifier le trafic. "Deux accès sur le "parking express", de même pour les loueurs de voiture. Deuxième chose : à terme le cheminement devant les aérogares sera supprimé", déclare Jean-Luc Poiroux, directeur du développement commercial de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Les voyageurs seront alors obligés de se rendre dans les parkings ou à l'arrêt minute.

Pas sûr que la situation s'arrange aussi facilement avec le projet d'extension du tramway A, reliant Bordeaux à l'aéroport. Début des travaux en milieu d'année prochaine pour se terminer fin 2021.