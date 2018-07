Dijon, France

Rien n'est encore figé, il va falloir encore étudier la faisabilité de ce nouveau calendrier, mais la SNCF précise dans un communiqué :

Initialement, c’est au rythme d’environ un quai par an que la gare devait être rendue totalement accessible fin 2023. Aux travaux principalement nocturnes et plus étalés dans le temps, SNCF Réseau substitue désormais un scénario « coup de poing » sur deux étés en 2020 et 2021 avec une coupure partielle des circulations en gare de Dijon.

La concentration des travaux sur ces deux périodes estivales permettra de réduire l’impact pour les voyageurs sur les trajets domicile/travail et le bruit du chantier pour les riverains, s’il ne peut pas totalement être évité, sera beaucoup plus limité dans le temps.

Ainsi, l’obligation réglementaire de mise en accessibilité de la gare avant 2024 sera non seulement respectée, mais anticipée.

Chaque quai de la gare comprendra un ascenseur, une rampe d’accès et un escalier, afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite au train et de fluidifier les flux de voyageurs. Les travaux de mise en accessibilité de la gare de Dijon sont financés par l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et Dijon Métropole. Pour mémoire, la gare de Dijon accueille en moyenne 16 000 voyageurs chaque jour.