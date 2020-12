Accident à Loperhet, la voie express coupée dans le sens Quimper-Brest

La N165 est coupée entre Loperhet et Plougastel-Daoulas dans le sens Quimper - Brest ce jeudi soir à cause d'un accident. Une déviation est mise en place. La circulation a été rétablie vers 21h.

La route N165 est coupée à la circulation dans le sens Quimper-Brest entre Loperhet et Plougastel-Daoulas jeudi 10 décembre au soir. En cause, un accident qui a impliqué trois véhicules. Le premier a heurté des sangliers, et a ensuite été percuté par deux autres voitures. Il n'y a aucun blessé, mais la route est couverte de débris. Elle est donc temporairement fermée à la circulation.

Une déviation est mise en place à hauteur de Loperhet, jusqu'à l'échangeur de Ty-ar-Menez à Plougastel-Daoulas. La gendarmerie et la Direction des routes sont sur place. La circulation devrait être "rapidement rétablie", selon les gendarmes.

Mise à jour à 21 heures : la circulation est rétablie sur la voie de droite entre Loperhet et Plougastel-Daoulas.