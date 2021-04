Un accident grave est survenu à la mi-journée entre Sénas et Mallemort dans les Bouches-du-Rhône, impliquant trois véhicules sur la route départementale 7. La route a été coupée.

Accident à Sénas : quatre adultes blessés, une fillette héliportée et la route coupée à la circulation

Un accident grave est survenu à la mi-journée entre Sénas et Mallemort dans les Bouches-du-Rhône, impliquant trois véhicules sur la route départementale 7, entre le Restaurant Le Bon Temps et l'entreprise La Ligne Verte. Selon les sapeurs-pompiers, cinq personnes étaient impliquées dans ce choc frontal : quatre adultes et un enfant. Sur les quatre adultes, deux victimes ont été prises en charge : l'une par l'hélicoptère du Samu au CH Nord, la seconde transportée par une ambulance au Centre Hospitalier de Salon. L'enfant âgée de huit ans a été transportée par l'hélicoptère de la sécurité civile, gravement blessée.

A 15 heures, route D7 est encore coupée à la circulation le temps de l'intervention des secours. Les axes autoroutiers sont saturés, le secteur est à éviter.