Accident de bus à Changé : les parents d'élèves de l'Agglo veulent que leurs enfants soient transportés en car

Le 16 septembre dernier au matin, un bus scolaire transportant 48 enfants au collège Jules Renard de Laval a fait une sortie de route blessant la conductrice, 27 enfants dont deux plus sérieusement. Très rapidement, le transport des élèves debout dans de simples bus de ville, les TUL (Transports Urbains Lavallois), a été remis en question. Un collectif de parents d'élèves va demander ce mardi soir, lors d'une réunion, la généralisation des autocars pour le transport scolaire dans l'agglomération.

Généraliser les autocars

C'est une question de sécurité dit le collectif de parents d'élèves. Il demande que les autocars remplacent les bus TUL (Transports urbains lavallois) qui transportent jusqu'à présent leurs enfants dans les collèges et les lycées de l'agglomération. Cela permettrait à tous les élèves d'être non pas debout mais assis et donc de boucler leur ceinture. Au moment de l'accident, la plupart des élèves étaient debout. Les parents d'élèves estiment qu'il faut prendre exemple sur la ligne Laval-Changé, la ligne accidentée en septembre : c'est désormais un autocar qui amène et ramène les élèves comme l'agglomération l'avait demandé à Kéolis.

Les parents de l'agglo s'inquiètent notamment car certaines lignes sont dangereuses : ils prennent l'exemple de la ligne venant de Louverné. Le bus doit emprunter la nationale 162. La route est limitée à 110 km/h quand les bus ne peuvent rouler qu'à 70 km/h.

"Un détournement de la réglementation"

Il y a quelques semaines, l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public (Anateep) dénonçait "un détournement de la réglementation". Son secrétaire général Christophe Trebosc estimait sur France Bleu Mayenne que les élèves devaient être transportés en autocar, tout simplement car c'est un transport scolaire : "On le voit très bien par rapport aux horaires qui sont affichés sur la ligne du réseau : il s'agit d'un circuit de transport scolaire qui dessert l'établissement, qui ne fonctionne pas pendant les vacances, qui ne fonctionne que pendant le temps scolaire. Donc, on est vraiment dans la définition du transport scolaire qui est précisé dans l'article L. 3011-7", souligne-t-il.

Les parents d'élèves seront reçus par Florian Bercault ce mardi soir à 18h30.