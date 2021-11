Accident de bus de Changé : les autocars vont remplacer les bus pour transporter les élèves de l'agglo

Deux mois après l'accident de bus de Changé qui avait fait 28 blessés, l'agglomération de Laval annonce vouloir remplacer tous les bus par des autocars pour le transport scolaire d'ici février 2022. Une décision qui doit permettre de sécuriser les trajets pour les collégiens et les lycéens.

Bonne nouvelle pour les élèves et leurs parents de l'agglomération lavalloise ! Les autocars vont remplacer les bus TUL deux mois après la sortie de route d'un bus à Changé. La conductrice du véhicule et 27 enfants avaient été blessés. Ces nouvelles dispositions seront mises en place progressivement dans l'agglomération entre le lundi 15 novembre et février 2022. Les parents d'élèves demandaient un vrai changement pour la sécurité de leurs enfants.

Trajet en autocar dès lundi à Changé

C'est pendant une réunion entre Laval Agglo, Kéolis et les parents d'élèves de l'agglomération que la décision a été annoncée. Des autocars remplaceront les bus progressivement pour les transport scolaire des élèves. Cela permettra à tous les élèves d'être non pas debout mais assis et donc de boucler leur ceinture. Au moment de l'accident, la plupart des élèves étaient debout.

Dès ce lundi 15 novembre, des autocars assureront le transport vers les établissements scolaires sur toute la commune de Changé. C'était déjà le cas depuis mi-octobre sur la ligne accidentée Changé-Laval. Enfin, à compter du lundi 6 décembre, une partie des transports scolaires depuis Louverné (notamment vers le collège Jean-Baptiste de La Salle) se fera en autocar tout comme certaines lignes depuis l'Huisserie (vers le collège Pierre Dubois).

Généralisation "espérée" en février 2022

Pour tenir cet objectif, l'agglomération et Kéolis vont investir et acheter une quinzaine d'autocars supplémentaires. Ils seront mis en circulation progressivement dans les mois à venir. La généralisation de ce nouveau système est "espérée" sur toute l'agglomération d'ici à février 2022. En revanche, le manque de conducteurs d'autocar peut ralentir le processus : "Un bus est remplacé par deux cars. Ce sont de métiers très en tension et nous allons avoir du mal à recruter" explique Thomas Verdez, le directeur de Kéolis Laval. Les chauffeurs de bus actuels sont bien sûr mobilisés mais ce ne sera pas suffisant selon lui.