Accident de bus scolaire : Laval Agglo demande la mise en place d'un autocar sur la ligne Changé-Laval

Pour répondre à l'inquiétude des parents et des enfants concernés par l'accident de bus scolaire, le 16 septembre dernier, qui avait fait 28 blessés, le président de Laval Agglo, Florian Bercault, demande la mise en place d'un autocar et non d'un bus sur la ligne Changé / Laval. "Toutes les solutions sont sur la table. J'ai demandé à Kéolis la mise en place d'un autocar sur la ligne Laval-Changé jusqu'au renouvellement de la prochaine délégation de service public" précise-t-il dans un communiqué.

La présence d'accompagnateurs dans chaque bus transportant des scolaires est envisagée.

Par ailleurs, Laval Agglo prévient, met en garde, alerte. La sécurité devra être la priorité absolue du prochain prestataire qui sera choisi en septembre 2022 : "Laval Agglomération rappelle aux entreprises candidates que la sécurité des voyageurs et des scolaires est une priorité absolue et qu'elle ne confiera la gestion de son réseau TUL qu'à celle qui apportera la garantie la plus stricte".