Accident de car scolaire en Mayenne : la Région appelle les automobilistes à ralentir sur les petites routes

Après l'accident de car scolaire ce lundi matin à Sainte-Gemmes-le-Robert, près d'Évron, dans l'Est de la Mayenne, de nombreux internautes, auditrices et auditeurs de France Bleu Mayenne se demandent pourquoi les transports scolaires continuent de prendre ces petites routes. La Région leur répond.

Quelques jours après l'accident de car scolaire à Sainte-Gemmes-le-Robert, près d'Évron dans l'Est Mayennais ce lundi matin, qui a fait six blessés dont un grave, beaucoup de questions se posent. C'est le deuxième accident en un an pour le transporteur scolaire de la Région Pays de la Loire, Aléop, et à chaque fois la route était très étroite. Un peu trop peut-être selon les auditeurs, auditrices et internautes de France Bleu Mayenne qui ont réagi en commentant nos articles à propos des accidents. Ces Mayennais se demandent pourquoi les cars scolaires empruntent de tels passages.

De nombreuses interrogations

C'est le cas par exemple de cette internaute, qui raconte que ses enfants font plus d'un kilomètre à pied pour aller prendre le car, heureusement que le ramassage scolaire se fait près de chez elle. Une autre se demande pourquoi les cars scolaires n'empruntent pas d'autres routes, jugées moins dangereuses. Et puis un dernier souhaite que les bus ne passent plus du tout par ces petites routes de campagne, il pousse même les enfants à faire plus de kilomètres à pied pour aller prendre un bus.

Le trajet est étudié pour ramasser le plus d'élèves en Mayenne

C'est tout simplement impossible explique la Région, on le rappelle, gestionnaire des transports scolaires. "Sinon dans ce cas-là, il n'y aura plus de transports scolaires", estime Daniel Gendry au micro de France Bleu Mayenne, conseiller régional, membre de la commission transport et référent en Mayenne. "C'est un service public donc on est un peu contraint de récupérer les élèves dans la campagne donc c'est vraiment le but du transport scolaire", continue Daniel Gendry, "par rapport à l'aménagement du territoire, c'est un service très prisé par la population qui est dans le milieu rural".

"Contre la vitesse sur voie communale, je ne sais pas quoi faire"

Le conseiller régional rappelle que le trajet a été étudié pour ramasser le plus d'élèves possibles sur les 280 circuits scolaires que comptent notre département. "Quand c'est une voie communale, ce sont les services de la Région qui vont se déplacer pour aller voir et avec éventuellement la mairie ou les gens du service de voirie pour avoir un point d'arrêt qui est le plus sécurisé possible", détaille-t-il, "si c'est sur une départemental, c'est le conseil départemental qui vient à la rescousse". Ils sont environ 14.000 élèves transportés chaque année sur le réseau Aléop en Mayenne. La Région rappelle également que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les cars scolaires pour les élèves, ce qui peut sauver des vies.

"On est très vigilant par rapport à la sécurité des élèves, on va recommencer une campagne de distribution de gilets verts pour qu'on puisse voir les élèves à l'extérieur du car", conclut Daniel Gendry, "avant de venir au car ou quand on repart chez soi, il faut absolument avoir ce gilet vert, on a un certain nombre de choses qu'on a mis en place pour que la sécurité des enfants soit respectée, on est donc sur une sécurisation maximum, ce n'est jamais assez mais que faire de plus contre la vitesse sur une petite voie communale, je ne sais pas quoi faire, il faut que les gens soient responsables".