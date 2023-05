Accident de la route, le boulevard Pierre Semard devant la gare de Toulouse coupé à la circulation

La circulation est coupée sur le boulevard Pierre Semard, devant la gare Matabiau à Toulouse. Un piéton et un deux-roues sont entrés en collision. Le piéton, un homme de 32 ans et la passagère du deux-roues ont été blessés. Les secours sont sur place : quatre véhicules des pompiers et le SAMU.

Plus d'infos à venir.