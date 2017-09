Incident à Thionville : circulation SNCF perturbée entre Metz et Luxembourg

Ce lundi 11 septembre 2017, en Moselle, la circulation a été totalement interrompue suite à un accident qui s’est produit vers 5h20 en gare de Thionville dans le sens Metz et Thionville. La circulation a repris un peu après 7h, mais il y a eu de nombreux retards.

Le trafic a repris ce lundi 11 septembre après 7h, mais de nombreux retards sont à attendre sur les TER et les TGV. Ce lundi matin vers 5h20, la circulation des trains entre Metz et Thionville a été totalement interrompue suite à un incident qui s’est produit en gare de Thionville. Seuls les trains entre Luxembourg et Thionville circulaient.

☡ALERTE TRAFIC☡

En raison d'un accident de personne, la circulation des trains est interrompue au départ de Metz jusqu'à nouvel ordre. — AVTERML (@avtermel) September 11, 2017

La SNCF incite les usagers à reporter leur voyage ou privilégier le covoiturage. Elle envisageait de mettre en place un système de substitution.

Une galère récurrente

Ces retards sont récurrents depuis la semaine dernière parce qu'il y a aussi des travaux de maintenance sur les voies depuis le lundi 28 aout. Les travaux se font de nuit mais ils prennent du retard et empêchent le départ des premiers trains vers 5h.

En gare et sur les réseaux sociaux, ça gronde. Les voyageurs dénoncent un manque total de communication de la part de la SNCF.

Les travaux de nuit entraînent des retards depuis fin août 2017 Copier

Une application pour informer pas toujours efficace

En cas de soucis, la SNCF incite les usagers à utiliser l’application SNCF. Le problème c’est que certains de ces retards n’apparaissent pas forcément sur l’application. C’est un problème technique pour Sophie Huraux, responsable communication de la SNCF en Lorraine

Il y a eu un dysfonctionnement au niveau de nos services. Et les retards, cela est dû à une mise à jour. Le temps que la modification soit faite, il y a un délai court. - Sophie Hureaux

La fin des travaux en gare de Thionville est prévue le 7 octobre.