Accident de Puisseguin : des changements à venir dans nos autocars

La sécurité à bord de nos autobus et autocars est-elle optimale ? Pas assez, à en croire le Bureau Enquêtes et Accidents de transport terrestre (BEA-TT) qui vient de rendre son rapport sur le terrible accident de Puisseguin en Gironde.

Le 23 octobre 2015, une collision entre un camion et un autocar tourne à la tragédie. 43 personnes meurent, essentiellement à cause de l'incendie qui s'est très vite propagé dans le véhicule de transport. Deux ans plus tard, le très attendu rapport d'experts pointe deux choses essentielles : d'abord, le camion était équipé d'un deuxième réservoir de gasoil, non conforme. Et puis, il va falloir améliorer la sécurité à bord de nos autobus et autocars. A Bourgogne-Franche-Comté, cela concerne des centaines de véhicules et des dizaines de milliers de passagers chaque jour.

Les cars "Macron", une flotte de bus modernes et très sûrs

La société Flixbus, par exemple, transporte 10.000 voyageurs chaque semaine dans notre région. C'est beaucoup, et cela mérite évidemment que la conditions de sécurité soient optimales. C'est le cas, promet son secrétaire général Yvan Lefranc-Morin : "s'agissant des fameux 'cars Macron', on est sur une gamme de véhicules qui sont déjà suréquipés, on va même plus loin que ce que la loi nous impose : ceinture de sécurité individuelle évidemment, ralentisseur, limitateur de vitesse, etc. On a aussi par exemple le "lane assist", qui envoie des vibrations dans le fauteuil du chauffeur si le car franchit une ligne blanche ; on impose aussi à tous nos partenaires de mettre des doubles-équipages pour les trajets de nuit, tout cela ce ne sont pas des choses qui sont rendues obligatoires par la loi, mais ce sont des choses que l'on s'impose."

Du changement à venir dans les autocars, mais pas tout de suite

Du coup, Yvan Lefranc-Morin dit accueillir avec intérêt les nouvelles préconisation du BEA en matière de sécurité. Dans leur rapport, les experts recommandent ainsi - entre autres - d'améliorer la résistance au feu des matériaux qui composent les véhicules. Sur ce sujet, il faut d'abord durcir les normes européennes. D'ailleurs la FNTV (fédération nationale des transports de voyageurs - qui représente 3.700 sociétés du secteur), a déjà pris rendez-vous avec des représentants de la Commission Européenne pour agir au plus vite. Son président Michel Seyt est au cœur des négociations.

Pas les mêmes normes que dans les avions et les trains

"On nous dit aujourd’hui que les matériaux et les normes de ces matériaux sont inférieures à celles des équipements des trains, des avions, voire des véhicules légers. Eh bien qu'à cela ne tienne, nous allons saisir la Commission européenne. Pour savoir d'abord pourquoi il y a une différence en terme de normes, et dans quel délai on eut avoir des autocars qui seront construits avec des matériaux normés, comme ceux des avions et des trains."

Autre préconisation : ajouter une porte arrière dans tous les cars : là encore, ça prendra du temps, estime Michel Seyt : On n'ajoute pas une porte comme ça une porte supplémentaire, donc il va falloir renouveler le parc français, qui est constitué de 70.000 autocars, avec un taux de renouvellement actuel de l'ordre de 5.000 véhicules par an. Donc en effet c'est une bonne idée pour l'avenir, mais il faut bien faire comprendre à tout le monde que le calendrier sera beaucoup plus long."

Enfin le BEA invite à compléter l'arsenal sécuritaire avec un petit guide détailler à destination des voyageurs, notamment pour les informer des conditions d'évacuation en cas d'incendie ou d'accident à bord des autocars.