Accident de TGV d'Eckwersheim : la SNCF et Systra responsables

La SNCF et Systra, sa filiale en charge des essais, sont reconnues responsables de l'accident de TGV d'Eckwersheim le 14 novembre 2015 selon les conclusions définitives de l'enquête judiciaire. France 3 Alsace révèle ces informations.

L'inexpérience du personnel en charge des essais

Systra est dans le collimateur. La filiale a demandé à l'équipage de procéder à des essais en survitesse à 10% de plus que la vitesse de la conception de la ligne, et non la vitesse de commercialisation. Ainsi, l'essai à 330 km/h a été validé au lieu de 187 km/h. Et le personnel d'essai n'en pas a été informé. Les conclusions révèlent également que l''équipe de conduite n'avait pas les compétences requises pour effectuer les essais.

Le jour de l'accident, le TGV roulait trop vite : à 265km/h dans une courbe alors qu'il n'aurait pas du dépasser les 176 km/h, comme l'indiquait le rapport final du Bureau Enquêtes Accident en mai dernier. Ce drame avait fait onze morts et 42 blessés. Deux salariés de la SNCF et un salarié de Systra ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires en octobre 2016.