Accident de train au Luxembourg : défaillance technique ou erreur humaine ?

Deux jours après la collision mortelle entre deux trains près de Bettembourg et Dudelange, la direction des CFL a fait le point sur la situation. Sans apporter de réponses précises quant aux causes de l’accident.

Les mines étaient graves, devant un large parterre de journalistes luxembourgeois et français. Dans la salle des conférences de Luxembourg, les hauts responsables des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) ont tenté d’apporter quelques explications sur les circonstances de la collision mortelle entre deux trains, mardi, entre Bettembourg et Dudelange.

L’attente de l’analyse des boites noires

Deux boites noires équipaient le train de voyageurs luxembourgeois, qui n’a pas respecté un signal d’arrêt en sortie de la gare de Bettembourg. La première, située à l’arrière de la rame, enregistre les données de vitesse du train tout au long de son parcours. Elle a été rapidement retrouvée et confiée aux enquêteurs. L’autre se trouvait à l’avant, elle n’avait pas encore été récupérée jeudi matin, dans les décombres de l'accident. Elle contient des données techniques, et notamment les dernières manipulations du conducteur en cabine. Son contenu sera déterminant pour expliquer pourquoi, le train ne s’est pas arrêté et a continué sa route sur une voie déjà empruntée dans l’autre sens par un train de fret français. La collision a eu lieu 350 mètres après le signal. Il n’y a eu, selon les CFL, aucune liaison radio entre le machiniste et le poste de commandement de Bettembourg.

Les systèmes de sécurité en question

Deux dispositifs de sécurité cohabitent au Luxembourg.

Le système ETCS (système européen de contrôle des trains). Il est généralisé sur la quasi-totalité du réseau ferroviaire du Grand-Duché. Ce système permet un passage rapide des frontières, tout en garantissant la sécurité de la circulation. Problème, il n’est pas encore homologué en France sur les lignes qui conduisent à Thionville et à Longwy. Le train accidenté était équipé de l’ETCS, mais il était désactivé pour rentrer en France.

(système européen de contrôle des trains). Il est généralisé sur la quasi-totalité du réseau ferroviaire du Grand-Duché. Ce système permet un passage rapide des frontières, tout en garantissant la sécurité de la circulation. Problème, il n’est pas encore homologué en France sur les lignes qui conduisent à Thionville et à Longwy. Le train accidenté était équipé de l’ETCS, mais il était désactivé pour rentrer en France. En attendant, c’est donc l’ancien système, MEMOR II+, qui est utilisé pour les liaisons transfrontalières. Est-ce ce dispositif qui a dysfonctionné, empêchant l’arrêt du train au passage des différents signaux d’avertissement positionnés sur le parcours ?

On n’a pas aujourd’hui, les éléments, sur le fonctionnement ou non du système. Il faut attendre que les boites noires du train parlent. Mais on sait que les installations du poste directeur (de Bettembourg) et de signalisation, étaient en état de fonctionnement normal. Marc Wengler, directeur général des CFL

Une chose est certaine selon les CFL, la signalisation sur les infrastructures et au niveau du poste de Bettembourg ne sont pas en cause.

Une erreur humaine ?

Marc Wengler, l’admet à demi-mots : "Le fait de ne pas respecter un signal, peut conduire à cette conclusion..." Le conducteur du train, décédé dans le choc, était âgé de 43 ans. Il avait débuté sa carrière aux CFL en 2001, et présentait, selon sa direction, des états de services irréprochables.