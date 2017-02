Accident de train au Luxembourg : les prévisions de trafic pour la journée de mercredi

La circulation des trains reste interrompue entre Thionville et le Luxembourg après l'accident de qui a coûté la vie à un conducteur et a blessé deux agents français. 20 cars de substitution sont mis en place ce mercredi. Des trains spéciaux via Longwy sont également affrétés.

Pas de retour à la normale avant jeudi matin au plus tôt sur la ligne ferroviaire Thionville-Luxembourg. Ce mardi, peu avant 9h, un train de marchandises et un train de voyageurs se sont percutés. Le conducteur du TER est mort, celui du train de fret a été grièvement blessé, tout comme une contrôleuse.

Trains avec correspondance à Longwy

Pour ce mercredi 15 février, la SNCF et les CFL ont affrété 20 cars de substitution. Ils effectueront des aller-retour entre les gares de Thionville et Luxembourg-Ville. Des cars effectueront les mêmes rotations entre les gares de Bettembourg et Hettange-Grande. C'est déjà la solution utilisée dans la journée de mardi.

Les compagnies ferroviaires mettent également en avant une autre solution, via Longwy. Un train part ainsi à 5h40 de Thionville, avec correspondance à Longwy, pour rejoindre le Luxembourg. Même formule au départ de Metz à 6h10.

Le covoiturage aussi une solution

Enfin, tous les TGV Paris-Luxembourg marqueront leur terminus en gare de Thionville. Les clients au départ de Luxembourg direction Paris doivent prendre un car en gare de Luxembourg-Ville, direction la gare de Lorraine TGV où ils récupéreront un train pour Paris.

De manière générale, les CFL et la SNCF recommandent de différer les déplacements ou d'utiliser d'autres moyens de transport, comme par exemple le covoiturage. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #CovoitMetzLux continue de remporter un franc succès.