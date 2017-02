Accident de train au Luxembourg : "les systèmes de sécurité qui auraient dû être mis en place ne le sont pas encore"

Pour Henry Delescaut, secrétaire général de l'association des usagers du TER Metz-Luxembourg, la France a tardé à mettre en place un nouveau système automatisé de sécurité européen, pourtant obligatoire. "Si ce retard n'avait pas été pris, l'accident du 14 février aurait pu ne pas avoir lieu".

Les 20.000 frontaliers lorrains (12.000 depuis Metz) qui prennent le train pour se rendre au Luxembourg vont devoir encore patienter. Le retour à la normale sur les rails, ce sera pour matin mardi. L'alternative, ce lundi matin encore, reste les bus de substitution, qui fonctionnent bien de l'avis des frontaliers et le coivoiturage.

Mais après l'accident ferroviaire du 14 février, à Dudelange qui a causé la mort d'un conducteur de train et blessé gravement un autre, les frontaliers s'interrogent sur leur sécurité. L'enquête se poursuit sur les circonstances de l'accident, qui rappelle la catastrophe ferroviaire de Zoufftgen en 2006. La grande question est de savoir pourquoi le système de freinage automatique n'a pas fonctionné quand le train a continué sa route malgré le signal d'arrêt.

Henry Delescaut, secrétaire général de l'association des usagers du TER Metz-Luxembourg n'est pas rassuré sur la sécurité des TER entre la France et le Luxembourg. Selon lui, la France a tardé à mettre en place un nouveau système automatisé de sécurité européen, pourtant obligatoire après la catastrophe de Zoufftgen.

Les systèmes de sécurité qui auraient dû être mis en place après l'accident de Zouffgten, en 2006, ne le sont pas encore"

"On s'aperçoit que les systèmes de sécurité qui auraient dû être mis en place après l'accident de Zouffgten, en 2006, ne le sont pas encore. Ils ont été désactivés entre le Luxembourg et la France. On se pose des questions. C'est préoccupant, on a l'impression que les usagers sont les derniers informés d'une situation qui perdure depuis pas mal d'années. Je veux parler du système ETCS théoriquement obligatoire depuis 2009 et pas encore mis en place en France, mais installé depuis 2012 au Luxembourg. Le coût de l'équipement des 26 rames TER Loraine est de 25 millions d'Euros. On a conscience que ça coûte de l'argent, mais on a pris un retard considérable. Peut-être que si ce retard n'avait pas été pris, cet accident aurait pu ne pas avoir lieu."

La SNCF va équiper ses voies du nouveau système de sécurité européen en septembre 2017.