Accident de train entre Thionville et le Luxembourg : les frontaliers lorrains en quête de covoiturage

Une collision entre deux trains au Luxembourg ce mardi a fait un mort et deux blessés et entraîne l'interruption du trafic avec la France. Des milliers de frontaliers lorrains qui prennent la ligne SNCF se demandent comment circuler. Les offres de covoiturage se multiplient sur les réseaux sociaux.

Un accident ferroviaire s'est produit ce mardi matin à Dudelange au Luxembourg, tout près de la frontière française. Deux trains se sont percutés : un train de marchandises venant de France et un train de voyageurs en provenance du Luxembourg. A la mi-journée, le bilan provisoire est d'un mort et deux blessés. Le plan "nombreuses victimes" a été déclenché.

Conséquence de cet accident, le trafic SNCF est interrompu entre la France et le Luxembourg, jusqu'à nouvel ordre. Potentiellement, ce sont plus de 30.000 frontaliers lorrains qui sont privés de train. Sur les réseaux sociaux, les offres et les demandes de covoiturage se multiplient, notamment via le #covoitMetzlux. France Bleu Lorraine vous propose de partager vos bons plans via notre page Facebook et le standard de France Bleu au 03 87 52 13 13.

Des offres de covoiturage s'affichent pour ce mardi sur Blablacar, comme ici pour Luxembourg-Metz. Vous pouvez également suivre les possibilités de covoiturage via le compte des usagers de la ligne Metz-Thionville-Luxembourg (utilisez le petit ascenseur à droite pour voir les tweets plus anciens) :

