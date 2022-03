Le trafic du tram a été perturbé ce mardi après-midi à cause d'un accrochage avec une voiture, sur la rocade d'Avignon. Il n'y a pas blessé mais des dégâts matériels.

Accident de voiture entre le tram et une voiture à Avignon

À Avignon, un accident entre le tram et une voiture a perturbé le trafic ce mardi après-midi, sur la rocade. La collision a eu lieu devant la Poste des Olivades. Il n'y a pas de blessé ni dans le tram ni dans la voiture mais des dégâts matériels, comme on le voit sur ces photos prises par un usager du tram et diffusée sur les réseaux sociaux.

D'après le réseau Orizo, le trafic reprend progressivement, vers 18h.

