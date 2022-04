Accident grave de personne : perturbations à Paris gare de Lyon

Un accident grave de personnes s'est produit ce dimanche 3 avril, aux environs vers 17h30 en gare du Vert de Maisons sur les communes d'Alfortville et de Maisons Alfort. Le trafic est perturbé en gare de Lyon. Les Intercités, TER, TGV et les lignes D et R du RER reprennent progressivement.