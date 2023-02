Accident mortel entre Istres et Miramas : la route N659 est coupée à la circulation

Une trentaine de pompiers interviennent ce mardi après-midi sur un accident de la circulation survenu entre Istres et Miramas vers 15h30, entre deux poids lourds et une voiture. Une personne est décédée et trois autres sont blessées.

Deux hélicoptères ont été appelés sur place. Par conséquent, la circulation est coupée dans les deux sens sur la N659.

