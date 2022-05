Accident mortel sur l'A36 : une mère décède, ses trois enfants sont blessés dont un grièvement

A l'origine du drame : une sortie ratée d'autoroute, celle de Seurre sur la commune de Chamblanc dans le sud de la Côte d'Or. Le véhicule, un Chrysler voyager percute alors un rail de sécurité avant de se fracturer sur un pilier de pont d'autoroute. Il est aux alentours de 15h45 ce samedi, 28 mai. La conductrice, une mère de famille de 34 ans originaire de Seine-et-Marne décède sur le coup.

Un enfant de 7 ans entre la vie et la mort

Ses trois enfants qui se trouvaient l'arrière du véhicule ont été blessés. Le plus jeune âgé de trois ans et demi et la fille ainée de 10 ans ont été légèrement touchés. Mais le pronostic vital du cadet est engagé. Le petit garçon de 7 ans souffre d'un traumatisme crânien . Il a lui été évacué par hélicoptère en urgence absolue au CHU de Dijon où ont aussi été pris en charge son frère et sa sœur.

L'autoroute a été coupée durant une demi-heure, 19 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place.