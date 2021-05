Un accident sur l'A10 entre Tours et Poitiers provoque d'importants ralentissements ce samedi midi, à hauteur de Vellèches. Deux personnes ont été légèrement blessées.

De gros ralentissements sur l'A10 entre Tours et Poitiers suite à un accident

Un acccident entre un minibus et deux voitures a provoqué d'importants bouchons sur l'A10 dans le sens Tours-Poitiers ce samedi, en fin de matinée, à hauteur de Vellèches (à la limite de la Vienne et de l'Indre-et-Loire).

Le conducteur et le passager d'une des voitures ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital Camille Guérin, à Châtellerault. Une quinzaine de pompiers et cinq véhicules de secours ont été mobilisés.