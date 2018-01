Un semi-remorque transportant des tomates a traversé le terre-plein central sur l'autoroute A46 dimanche matin entre les sorties 15 et 16, vers 7 h 30, avant de se coucher sur les voies. La circulation est depuis coupée en direction de Paris et sur une voie en direction de Marseille.

Simandres, France

Les images sont marquantes, et les conséquences fâcheuses. Depuis 7h30 dimanche matin un semi-remorque est couché sur l'autoroute A46, entre la sortie 15 de Saint-Symphorien-d'Ozon et la sortie 16 de Communay Nord, au sud de Lyon, à proximité de Chasse-sur-Rhône. Il a traversé le terre-plein central et coupe la circulation en direction de Paris : de l'autre côté, direction Marseille, on circule sur une voie.

Déviation mise en place

Les services de Vinci Autoroutes sont actuellement à l'oeuvre pour relever le poids lourd, qui transportait des tomates. La circulation devrait de toute façon, même une fois rétablie, se faire sur une seule voie car l'accident a endommagé le terre-plein central et des travaux seront nécessaires.

Pour les automobilistes une déviation a été mise en place en direction de Paris : au lieu de bifurquer sur l'A46 à Chasse-sur-Rhône, il suffit de rester sur l'A7, emprunter le boulevard interurbain sud, prendre l'A43 pour enfin retrouver l'A46.

Circonstances non éclaircies

Concernant les circonstances de l'accident, à première vue le poids-lourd a perdu le contrôle seul, car aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident. Selon le quotidien Le Progrès, le chauffeur a été légèrement blessé.