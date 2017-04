Accident sur l'A10 impliquant deux camions près de la sortie Château-Renault

On compte 3 kilomètres de ralentissement sur l'A10 ce lundi au niveau de la sortie 18 (sortie Château-Renault) dans le sens Province-Paris, suite à un accident entre deux poids-lourds qui a fait deux blessés légers.

Attention si vous êtes sur la route, ça ralentit sérieusement ce lundi matin sur l'A10 juste avant le péage de Monnaie en direction de Paris. C'est au niveau de la sortie 18 vers Château-Renault. On compte plus de 3 km de bouchons déjà à cause d'un accident entre 2 poids lourds sur l'autoroute. L'accident n'a fait que deux blessés légers, les chauffeurs des deux camions.

Il y a eu un accident également à Orléans. La traversée de la ville sur l'A10 est encore compliquée. On compte 2 kilomètres de bouchons là aussi.

La journée est classée rouge dans le sens des retours ce lundi. Après ce long week-end de Pâques, Bison Futé déconseille surtout de prendre la route entre 15 heures et 20 heures.