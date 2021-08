Accident sur l'A31 : des blessés et plus d'une heure de bouchons vers le Luxembourg

Au moins trois personnes ont été blessées dans un accident de la route qui a eu lieu sur l'A31 à Thionville, ce vendredi matin, peu avant 8 heures. Une douzaine de pompiers ont été envoyés sur place avec 5 véhicules.

Trois véhicules impliqués dans l'accident, une voie fermée

L’accident, a impliqué au moins trois voitures et a provoqué la fermeture d'une des deux voies de circulation. Au plus fort du ralentissement, la Direst (Direction des routes de l'Est) a recensé 6,5km de bouchons, à partir de Terville, et les routes secondaires se sont également retrouvées encombrées.