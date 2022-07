Accident sur l'A6 : trois femmes en urgence absolue

Un accident s'est produit vers midi sur l'A6 au niveau de Thoisy-le-Désert. Trois femmes ont été gravement blessées. Deux ont été héliportées vers le CHU de Dijon, la troisième évacuée vers l'hôpital de Beaune. On dénombre deux autres blessés légers

Une camionnette est entrée en collision avec une voiture sur l'autoroute A6 dans le sens Paris-Lyon. L'accident a eu lieu vers midi au niveau de Thoisy-le-Désert, non loin de Pouilly-en-Auxois. Selon les premiers témoins, la voiture roulait à faible allure, très en deçà des 130 kilomètres/heure autorisés. Trois femmes qui se trouvaient toutes dans le même véhicule ont été gravement blessées.

Une jeune femme de 18 ans désincarcérée

La plus jeune âgée de 18 ans et qui était à l'arrière a due être désincarcérée avant d'être évacuée par hélicoptère sur le CHU de Dijon en urgence absolue. La conductrice de 45 ans, elle aussi en urgence absolue a également été héliportée. Quant à la passagère avant de 49 ans, elle aussi dans un état critique, elle a été amenée par ambulance à l'hôpital de Beaune.

Deux hélicoptères mobilisés

Dans la camionnette, on dénombre deux blessés légers. Ils ont pu sortir de leur véhicule avant l'arrivée des secours. Il s'agit d'un homme de 37 ans et d'un enfant de quatre ans, transporté à l'hôpital de Beaune pour des examens de contrôle. La circulation sur l'A6 a été momentanément coupée, le temps que les deux hélicoptères des services de secours de Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire viennent évacuer les blessées. Dix-huit pompiers ont été dépêchés sur place.