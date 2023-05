Accident sur l'autoroute A8, la circulation coupée vers l'Italie

Depuis le début d'après-midi ce mardi, la circulation est paralysée sur une partie de l'A8 dans les Alpes-Maritimes. Plus de 12 kilomètres de bouchon sont recensés en direction de l'Italie. En conséquence, les échangeurs de Roquebrune (n°58) et Menton (n°59) ont été coupés par Vinci pour éviter de rajouter du trafic.

En cause, un accident après Vintimille en direction de Gênes, en Italie. Un camion-citerne s’est accidenté ce mardi matin sur l’autoroute A10, un périmètre de sécurité a été établi et les conducteurs doivent sortir à Vintimille pour poursuivre leur trajet via le réseau secondaire. Les médias italiens parlent de huit véhicules impliqués. la circulation est totalement coupée entre Vintimille et Bordighera.

Du côté français, des aires de parcages des poids lourds sont organisées, Vinci Autoroutes demande aussi à tous les conducteurs d'éviter l'A8. Les perturbations devraient se poursuivre tout l'après-midi.