Accidents, bouchons : le département de l'Isère appelle à la vigilance sur le pont de Brignoud

Le pont de Brignoud, qui fait la jonction entre Crolles et Villard-Bonnot (Isère), est régulièrement le lieu d'accidents et de bouchons. Il est interdit aux véhicules de plus de 2,50 mètres, mais ces derniers ne voient pas toujours la signalisation mise en place par le département de l'Isère.

Le pont provisoire de Brignoud, limité aux véhicules de moins de 2,50 mètres, a été le lieu de nombreux accidents et bouchons ces dernières semaines. © Radio France - Véronique Pueyo En ce fameux week-end de chassé-croisé, entre juillettistes et aoûtiens, prudence sur les routes : elles risquent d'être bien chargées, Bison Fûté classe toute la France en rouge dans le sens des départs, samedi 29 juillet. Justement, en Isère, un point de passage routier pose problème depuis déjà plusieurs semaines : il s'agit du pont de Brignoud, qui fait la jonction entre Crolles et Villard-Bonnot (Isère). ⓘ Publicité Ce pont provisoire a été mis en place suite à l'incendie criminel qui a détruit l'ouvrage originel, en avril 2022 . Les lignes électriques, situées sous le pont, avaient pris feu, ce qui avait provoqué à l'époque une énorme montée en température de l'ouvrage. Le pont provisoire avait rouvert en décembre 2022. Il est limité aux voitures et aux véhicules de moins de 2,50 mètres de haut, sauf que problème : plusieurs camping-cars se sont retrouvés coincés au niveau du pont, mal orientés ou pas au courant de la signalisation. Des accidents et de gros bouchons "Je vais faire demi-tour, mais ils auraient quand même pu le signaler sur les GPS, comme ça on ne passe pas par cette route-là", soupire un livreur, qui s'est fait surprendre à l'entrée du pont de Brignoud, à bord de sa camionnette qui dépasse les 2,50 mètres de hauteur. Même chose pour Marc : sur l'aire de retournement, au volant de son camping-car de 3 mètres de haut, il manœuvre doucement pour reprendre l'autoroute. Ce touriste venu de Mandelieu s'est rendu compte à temps qu'il ne passait pas : "On est très prudent avec ça car c'est un véhicule de location en plus, donc on ne voudrait pas avoir d'ennui avec le propriétaire." A bord de son camping-car, Marc a dû manœuvrer attentivement pour faire demi-tour, devant une des deux entrées du pont. © Radio France - Véronique Pueyo Malgré les incidents, le vice-président du département de l'Isère, Bernard Perazio, affirme que tout a été fait pour les éviter. "La signalisation, nous l'avons mise en œuvre, éprouvée, renforcée. Mais il faut que les usagers de la route fassent preuve de beaucoup plus de vigilance sur ce secteur", estime-t-il. Ce carrefour voit passer environ 18 000 véhicules par jour. Si votre GPS n'est pas à jour, vous pouvez utiliser le site itinisere.fr , qui indique le trafic en temps réel.