Accidents de la route : mortalité en baisse en 2022 en Haute-Garonne

Les bénévoles de la prévention routière en Haute-Garonne sensibilisent aux dangers de l'alcool et du téléphone au volant.

En cette période de fêtes de fin d'année, les acteurs de la prévention routière sont particulièrement vigilants quant à la consommation d'alcool au volant. Les longs trajets effectués pour rejoindre de la famille ou des amis peuvent être dangereux en cas de fatigue, si l'on ne respecte pas les pauses. Alors que depuis le début de l'année 2022, la mortalité routière est en baisse en Haute-Garonne, continuons de préserver des vies.

Sur les 11 premiers mois de l'année 2022, la mortalité sur les routes est en nette baisse par rapport à la même période en 2021 : on dénombrait fin novembre 45 tués, contre 59 l'an dernier à la même période (64 morts au total en 2021). Il y avait eu 53 tués en 2020, année vertueuse sur la route avec trois mois de confinement dus au coronavirus. En 2019, avant la crise sanitaire, on avait recensé 63 tués.

Les hommes sont davantage victimes d'accidents mortels : sur les 45 tués depuis début janvier, on recense 34 hommes et 11 femmes.

C'est la tranche d'âge 18-24 ans qui est la plus endeuillée, avec 12 morts depuis début 2022. Les séniors de plus de 75 ans représentaient en 2021 la majorité des victimes de la route.

Le plus grand nombre de tués sont les automobilistes, devant les conducteurs de scooter ou de moto. Sur les 45 personnes qui ont perdu la vie en 2022, 24 étaient des automobilistes, 11 des usagers de deux roues motorisés, huit piétons ont été mortellement fauché et deux cyclistes.

Les usagers vulnérables représentent 47% des tués (24,5% de conducteurs de deux-roues motorisés ; 18% de piétons, 4,5% de cyclistes). La mortalité des usagers de deux-roues motorisés est en baisse depuis 2019 : 14 morts en 2021, 18 en 2020, 19 en 2019.

Le nombre d'accidents mortels liés à la consommation d’alcool est en baisse. A l'origine de 14 accidents en 2021, 20 accidents mortels en 2020 et 16 en 2019. L'alcool n'est en 2022 responsable que de neuf accidents. L’usage de stupéfiant est la cause de huit accidents en 2022, (huit en 2021, 16 en 2020 et 10 en 2019).

La prévention routière sensibilise

Matthis Thuilier, chargé de mission au sein de l'association prévention routière , explique qu'"un point sensible en cette période de l'année, est la consommation d'alcool au volant."

Le 10 décembre dernier, une action de sensibilisation a eu lieu au centre commercial de Saint-Orens-de Gameville, deux ateliers étaient proposés : le parcours alcool et la valise alcool. "On a demandé aux gens de nous montrer à l'aide de verres d'eau colorée quelle était leur consommation d'alcool pendant les fêtes avant de prendre la route, et certains se servaient des doses trois à quatre fois supérieures aux doses bar de référence." Il était aussi proposé aux volontaires de tester des lunettes qui exagèrent les effets que provoquent l'alcool sur la vue et d'emprunter ensuite un parcours délimité avec des plots au sol. Des éthylotests ont été distribués gratuitement, à utiliser pendant les fêtes.

Pour sensibiliser les jeunes aux effets que provoquent les drogues sur la conduite, "il y a encore un besoin de formation des bénévoles" reconnait Matthis Thuilier. "Ceux qui se sentent à l'aise avec le sujet en parlent avec les jeunes, dans les lycées, des anciens douaniers par exemple. On a aussi lancé un réseau d'étudiants ambassadeurs, on recrute des jeunes bénévoles qui sensibilisent leurs camarades de classe à la sécurité routière. 70 étudiants de la TBS et de la faculté du Mirail sont par exemple ambassadeurs prévention routière."

Quant à l'usage du téléphone au volant, "le danger est encore sous-estimé" pour ce chargé de mission de la pévention routière. "On propose un atelier avec un casque de réalité virtuelle, le conducteur reçoit alors un appel de son conjoint, de son patron, et doit lui répondre par sms. A ce moment là, il ne voit pas qu'il se déporte sur la gauche ou qu'un piéton traverse. C'est ce qu'on appelle des distracteurs, comme l'oreillette Bluetooth ou le GPS. Or ils sont à l'origine d'accidents."