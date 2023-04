Accidents de métro : comment sécuriser les quais ?

"Les sacs à dos et les manteaux, c'est le pire" se désole Arnaud Bertrand, président du collectif Plus de train. "Comme c'est fin, la porte de la rame se referme normalement, tous les voyants sont au vert et le métro peut techniquement repartir". Selon ce spécialiste des transports parisien, c'est là toute la complexité de cet accident, et la faille de sécurité dans les transports. Si la personne en question s'était coincé le bras, ou la jambe dans la porte, celle-ci n'aurait pas pu se fermer, et le métro redémarrer.

Des portes palières pour éviter de tomber

La solution : les portes palières, ces grands panneaux vitrés que l'on trouve déjà dans un quart des stations parisiennes. "Dans cette situation, le manteau n'aurait pas pu se coincer dans les deux portes à la fois, celle du train et celle du quai" estime Arnaud Bertrand. "Et si par hasard ça avait été le cas, le manteau aurait été déchiré, et la porte extérieure aurait retenu la personne !". Malheureusement, ces infrastructures coûtent cher : 200 millions d'euros pour équiper une ligne de métro. Elles sont donc pour l'instant réservées aux lignes automatiques -la 1, la14 et la 4, dont l'automatisation doit s'achever d'ici la fin de l'année 2023. Autre solution : les rideaux de quais. Testés en 2020 à la garde de Vanves-Malakoff, ces dispositifs permettent de protéger les quais de métros et RER, mais également d**'éviter les appels d'air lorsque deux trains se croisent**. Mais l'expérimentation n'a duré un an, jusqu'à fin 2021.

Alarmes, herses de roues, abris : des solutions existent

Quelles autres options s'offrent alors aux usagers ? Dans une lettre ouverte adressée au directeur de la RATP, Jean Castex, un médecin parisien dresse la liste des consignes de sécurité en vigueur au Japon, et incite l'entreprise à s'en inspirer. Dans ce document, on retrouve par exemple les boutons d'alarme à distance régulière sur les quais, des détecteurs de chute sur les rails ou encore des abris sous les quais, où les personnes tombées sur les rails pourraient se réfugier avant de remonter sur la plateforme. "Il faudrait aussi faire attention aux roues des trains" explique ce chirurgien, qui raconte avoir trop souvent affaire à des personnes blessées dans ces circonstances. "On pourrait mettre des dispositifs comme des herses d'évitement, qui empêcheraient les gens de passer sous les roues et les renverraient sur le côté". Une myriade de solutions plus abordables, qui permettraient selon lui de compléter l'arsenal sécuritaire de la RATP, et de rendre nos déplacement en transports en commun moins angoissants.