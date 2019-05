Accidents de poids lourds près de Bordeaux : les routiers ne sont pas les plus fous du volant

Les accidents de poids lourd sont monnaie courante sur la rocade bordelaise et les autoroutes A63, A65 et l'A62. Contrairement aux idées reçues, les camions ne sont responsables que dans 3 cas sur 10.

L'an dernier selon la préfecture, il y a eu cinquante accidents de poids lourds sur la rocade bordelaise. Rien que ce mardi après-midi, trois accidents de camion se sont produits aux alentours de Bordeaux : un sur l'A65 , au niveau de Bernos Beaulac, et deux sur l'A63. A chaque fois, cela a engendré de gros problèmes de circulation, les autoroutes devant rester fermées une bonne partie de l'après-midi le temps de dégager la chaussée et nettoyer.

La mortalité diminue

Les poids lourds sont-ils donc des fous du volant ? Au niveau national les poids lourds représentent 4,6% du trafic et sont présents dans seulement 3,1% des accidents selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Par contre les accidents impliquant un poids lourd sont particulièrement graves : mortels dans 14% des cas (contre 5% pour les accidents sans camion).

Depuis vingt ans, la mortalité dans les accidents de poids lourd diminue : - 6% par an entre 2000 et 2010, - 2% par an depuis 2010 selon l'ONISR. L'an dernier selon la préfecture une personne est morte sur la rocade bordelaise dans un accident de poids lourd et quatre en Gironde, des chiffres également globalement en baisse depuis 2015.

"Mettre fin à la psychose"

Pour le Commandant Jocelyn Jeanneau, qui dirige la CRS autoroutière aquitaine à Cenon, il n'y a pas de recrudescence des accidents de poids lourds... mais une recrudescence des comportements dangereux : "On remarque beaucoup de non-respect des distances de sécurité et des limitations de vitesse. Des chauffeurs de poids lourds utilisent également leur téléphone portable voire regardent des films sur un écran posé sur les sièges. Il peut aussi y avoir pour les chauffeurs étrangers un problème de sur-emploi : ils sont tellement pressés qu'ils ne respectent pas les temps de repos."

Le commandant souhaite cependant "mettre fin à la psychose" : "Ce n'est pas parce qu'un accident est impliqué dans un accident qu'il est en cause ! 70 à 80% des accidents matériels sont dus à des voitures qui doublent les camions de façon irréfléchie."

Bordeaux, zone de transit congestionnée

Les comportements individuels ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent le nombre important d'accidents près de Bordeaus selon Franck Puharré, délégué régional pour la fédération des entrepreneurs de transport et de logistique en France (qui regroupe 250 entreprises en Gironde). Il pointe également la mauvaise adaptation des routes à l'important trafic routier. Sur la rocade par exemple 10 à 15 000 poids lourds passent tous les jours selon les CRS, ce qui représente 5 à 16% du trafic selon les zones (DIRA). "Nous sommes sur un axe de transit très emprunté en Europe, il faut apporter des mesures correctives. La mise à deux fois trois voies sur la rocade est une très bonne chose. On peut également envisager un contournement de l’agglomération pour évacuer le transit des véhicules qui ne font que passer, afin de diminuer le nombre d'accidents."

Ce contournement de Bordeaux est dans les cartons depuis trente ans mais ce projet n'a jamais vu le jour. Franck Teyssou le président de l'organisation des transports européens en Gironde souhaiterait également remettre le sujet sur la table : "Je pense que la densité du trafic de ces véhicules en transit augmente l'accidentologie."