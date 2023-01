Accidents en série sur les routes de Charente-Maritime à cause des mauvaises conditions météo

Soyez prudents, il y a du verglas sur les routes de Charente-Maritime et déjà pas mal d'accidents ce jeudi soir. Surtout entre Pons et Saintes. Les gendarmes en signalent du côté d'Ecoyeux, de Burie, mais aussi St Germain de Lusignan. Il faut donc faire très attention et rouler prudemment, surtout avec la nuit qui tombe.

ⓘ Publicité

Les services du département salent les routes ou les râclent. Sont concernés :

Ensemble du réseau routier principal sur les secteurs de Montguyon, Jonzac, Mirambeau, St-Genis de Saintonge et Pons,

RD728 entre Saintes et Corme-Royal.

RD137, rocade "ouest" de Saintes,

RD150 (ex-RN 2150), route de Pessines,

RD150, entre Saintes et Saint-Hilaire-de-Villefranche,

RD129, route d'Ecoyeux.