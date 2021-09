Accidents sur l'A1: près de 2 heures de temps de parcours en plus sens Paris-Lille

De très gros ralentissements sont en cours sur l'autoroute A1 ce jeudi en fin d'après-midi suite à deux accidents: un carambolage entre 6 voitures et une camionnette survenu à Camphin-en-Carembault et un autre accident survenu lui juste avant Phalempin. A 18h, il fallait compter environ 1 heures et 45 minutes de temps de parcours supplémentaire par rapport au temps normal sur un tronçon de 9 kilomètres entre Dourges et La Neuville.

Autre difficulté ce soir dans la région: un accident survenu sur l'autoroute A23 entre une voiture et un poids-lourds dans le sens Lille vers Valenciennes qui entraine un ralentissement sur 5 km.