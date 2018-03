Les trois jours de visite officielle du Grand-duc de Luxembourg en France aboutissent à des accords notamment sur le ferroviaire et le routier. Il y aura plus de trains, plus de cars, plus de parkings relais.

Moselle, France

C'est oui pour des projets sur les transports mais non pour reverser une partie des impôts des 95.000 frontaliers, voilà en résumé le message du premier ministre luxembourgeois adressé au gouvernement français lors du 1er séminaire intergouvernemental entre ces deux pays. Xavier Bettel a lourdement rappelé que le Grand-duché souhaitait la fermeture de la centrale nucléaire de Cattenom, mais la France n’a aucune intention en ce sens.

"Les déplacements des frontaliers sont un enjeu urgent" a insisté Edouard Philippe, le 1er ministre français. C’est pourquoi il a été décidé d'augmenter encore le nombre de trains entre Metz, Thionville et Luxembourg, de passer de 6 à 9 par heure, le matin et le soir. Cela fera un TER toutes les 6 minutes dans un sens. En revanche, on ne sait pas à partir de quand.

Les cars également seront plus nombreux, il y en aura un toutes les 3 minutes. Et des parkings relais seront construits en Lorraine, pas de détails là non plus sur leurs emplacements, mais il faut inciter les gens au volant à faire du covoiturage. Actuellement, on compte en moyenne seulement 1,1 occupant par voiture sur l'A31.

Ces projets seront financés à parité a insisté le premier ministre français. C'est à dire que les Luxembourgeois paieront autant que nous.

La visite officielle du Grand-duc de Luxembourg et du gouvernement du grand-duché se terminera ce mercredi à Toulouse, pour parler d'avions avec Airbus et d'espace au centre des études spatiales.