Acheter son billet de bus en ligne, c’est maintenant possible à Limoges

My Bus, une start-up auvergnate créée fin 2016, a investi Limoges et ses alentours depuis le 1er juillet. En lien avec la Société de transports en commun de Limoges Métropole (STCL), l'application permet d’acheter son billet de bus en ligne et de consulter des horaires et des itinéraires.