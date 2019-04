Acte 22: les gilets jaunes gardois bloquent les camions sur la nationale 106 près de Dions

Dions, France

Depuis le début de la matinée, les gilets jaunes sont de retour sur la nationale 106 à Dions. Environ 80 manifestants ont mis en place un barrage filtrant pour les voitures et bloquant pour les camions depuis le début de la matinée selon la préfecture du Gard. Une déviation est mise en place par les services de l'état pour permettre le passage des camions et des transports en commun. La circulation est perturbée entre Nîmes et Alès.