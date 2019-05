Acte 25 des gilets jaunes : perturbations attendues sur les routes ce samedi en Drôme Ardèche

Les gilets jaunes de Drôme et d'Ardèche convergeront au Pouzin et à Loriol en début d'après-midi ce samedi avant un défilé à Valence. Ils ont prévu des opérations escargot sur leurs parcours respectifs.

Drôme, France

La circulation sera perturbée sur les axes empruntés par les gilets jaunes ce samedi en Drôme-Ardèche puisqu'ils ont prévu des opérations escargot. Elles sont déclarées et seront encadrées par les forces de l'ordre.

Trois convois par l'Escrinet et la D86 ce samedi matin en Ardèche

En Ardèche, les perturbations seront principalement en matinée. Pour ce 25e samedi de mobilisation, les gilets jaunes ont prévu trois convois qui se rendront jusqu'au Pouzin où ils ont prévu de déjeuner ensemble. Un groupe partira des Vans un peu avant 9h et remontera par Ruoms, Aubenas, Privas, Chomérac. Un autre partira de Davézieux vers 9h15 et descendra la départementale 86 par Sarras, Tournon, Saint-Péray. Enfin, le troisième convoi partira vers 9h30 de Saint-Just-d'Ardèche et remontera la 86 jusqu'au Pouzin par Bourg-Saint-Andéol, Viviers et Le Teil.

Le secteur Loriol-Valence à éviter en début d'après-midi dans la Drôme

Les Ardéchois rejoindront les Drômois en début d'après-midi à 14h à Loriol. Un seul convoi drômois arrivera en opération escargot, depuis Crest. Tous ensemble remonteront la nationale 7 jusqu'à Valence en roulant en moyenne à 30 km/h. Les gilets jaunes défileront ensuite à pied dans le centre-ville de Valence. Certains d'entre eux ont prévu de terminer la journée par un repas à la Voulte où ils se rendront en roulant normalement.

La préfecture de la Drôme conseille d'éviter de sortir à l'échangeur de l'A7 à Loriol durant l'après-midi et d'éviter également le secteur de Valence-Sud.