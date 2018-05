Le trafic des TER est fortement perturbé en Sarthe depuis ce matin et pas à cause de la grève. Un acte de malveillance s'est produit en gare du Mans. Des clefs premettant de démarrer les trains ont disparu pendant la nuit. Résultat : quatorze TER ont été supprimés.

Le Mans, France

Ce sont en fait six jeux de clés qui ont disparu pendant la nuit. Ces clefs permettent la mise en service des trains : ouverture et démarrage des locomotives. Les six rames TER sont donc restées à quai en gare du Mans à partir de 5h47 mais au total ce sont quatorze trains qui ont été supprimés dans la région par ricochet dont sept en Sarthe car certains TER faisaient l'aller retour entre la capitale sarthoise et Alençon, Sablé ou Laval. Selon la SNCF, 1500 clients ont été touchés. Ce que déplore Stéphanie Dommange, la directrice régionale de l'entreprise ferroviaire, surtout en cette période de grève qui impacte déjà fortement le trafic.

Stéphanie Dommange, la Directrice Régionale de la SNCF Mobilité, condamne avec fermeté ces actes de malveillance qui nuisent aux voyageurs et à l'outil de travail des cheminots Copier

La SNCF a ouvert une enquête interne et va porter plainte contre X. Ces clefs sont stockées dans un local au dépôt du Mans. Pour Stéphanie Dommange " c'est forcement l'acte de quelqu'un qui connait le chemin de fer et le système ferroviaire. Sur l'ensemble du territoire national, nous avons eu un peu plus d'une cinquantaine d'actes de malveillance et nous condamnons avec fermeté ces actions qui nuisent aux voyageurs et à l'outil de travail des cheminots"

Liste des trains supprimés ce matin :