Aéronautique : les premières études sur le carburant durable valident un usage à 100%

Les industriels appellent cela le SAF pour "Sustainable aviation fuel", et c'est l'avenir. Pour l'instant, les avions peuvent voler avec 50% de carburant durable. Les études lancées par Airbus et d'autres montrent que l'usage du SAF à 100% n'endommage pas les moteurs d'un avion de ligne.

On vous avait parlé en mars dernier de cette étude lancée par Airbus, Rolls-Royce et d'autre partenaires sur l'impact d'un carburant aviation 100% durable (SAF) issu de la biomasse (graisses et huiles usagées, les huiles végétales, les copeaux de bois, les déchets ménagers) sur les deux moteurs d'un avion commercial. Huit mois après, les premières conclusions sont encourageantes apparemment.

Objectif certification

Le SAF à 100% a été mesuré simultanément sur les deux moteurs d'un Airbus A350 équipé de moteurs Rolls-Royce Trent XWB. Les avions sont actuellement autorisés à fonctionner avec un mélange moitié kérosène, moitié SAF. Airbus et Rolls-Royce souhaitent à terme obtenir la certification pour l'utilisation exclusive du SAF.

Au printemps dernier, cet A350 a effectué trois vols au-dessus de la Méditerranée, suivi par un avion d'accompagnement Falcon du centre de recherche allemand DLR, afin de comparer les émissions en vol avec du kérosène et avec du carburant durable HEFA, une des technologies SAF existante (la plus présente industriellement). L'équipe a également effectué des tests de conformité en utilisant 100% de SAF qui n'ont révélé aucun impact opérationnel.

Les essais d'émissions en vol avec 100% de SAF et un mélange de carburant HEFA/kérosène ont repris en novembre. Ont aussi été réalisés des essais d'émissions au sol pour quantifier les avantages du SAF sur la qualité de l'air ambiant. Les scientifiques ont noté sans surprise que le SAF libérait moins de particules que le kérosène conventionnel. Le SAF est aussi moins lourd à embarquer que le kérosène, compte tenu de son contenu énergétique plus élevé.

Aucun obstacle d'ingénierie au 100% SAF

Outre les essais au sol, Airbus a fait voler cet A350, suivi de près par un petit Falcon équipé de plusieurs sondes pour mesurer les émissions en croisière à 100 mètres de l'A350.

"Nous n'avons trouvé aucun obstacle d'ingénierie à ce que nos moteurs fonctionnent avec 100 % de SAF." - Simon Burr, directeur du développement des produits et de la technologie de Rolls-Royce

Une deuxième série de vols expérimentaux a été programmé en novembre. Les conclusions définitives de cette étude ne seront publiées que fin 2022-début 2023.