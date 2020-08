Le plus gros avion cargo du monde, l'Antonov AN 225 se pose à Châteauroux !

Ce mastodonte des airs de 285 tonnes à vide et 600 tonnes en charge maximale, est très impressionnant ! Les 32 roues sont là pour supporters la charge. C'est la quatrième fois qu'il se pose à Châteauroux. La dernière fois, c'était en 2015 à l'occasion d'une mission humanitaire. Là, il est présent pour une escale technique. A savoir un complément de carburant (80 tonnes) et une repos bien mérité des pilotes et des vingt membres d'équipage. Cet Antonov AN 225 arrive des Etats-Unis avec une première escale à Glasgow en Ecosse puis une deuxième à Châteauroux.

Dorain, spotter de St Amand-Montrond : "Je vais dormir dans ma voiture pour le voir décoller demain."

Des milliers d'observateurs appelés spotters étaient présents aux abords de l'aéroport Marcel Dassault à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

La nouvelle s'est répandue très vite et les spotters, ces passionnés d'aviation ont leur petit escabeau pour prendre des photos souvenirs. Dorian arrive du département voisin, St Amand-Montrond dans le Cher, il est sur un nuage : "C'est la première fois de ma vie que je le vois, c'est pour ça que je suis venu. Je vais dormir dans ma voiture pour le voir décoller demain. Il a, à quelques mois près, mon âge. Je suis de juin 88 et lui il est de décembre 88. Il faut le voir au moins une fois dans sa vie." Dave lui n'a pas hésité à faire 8 heures de route pour apercevoir ce géant des airs : "_Je viens d’Amsterdam et je suis venu exprès pour voir l'Antonov 225_. J'ai appris qu'il allait atterrir ici à Châteauroux ; je n'ai pas hésité à venir et je ne le regrette vraiment pas."

Didier Lefresne, directeur de l'aéroport de Châteauroux : " On a la chance d'avoir simultanément dix A380, soit les plus gros avions de passagers au monde et en même temps l'Antonov 225, le plus gros avion cargo du monde."

Les 32 roues de l'antonov 225 © Radio France - Sylvain ROGIE

Didier Lefresne le directeur de l'aéroport Marcel Dassault à le sourire : "On a la chance d'avoir à Châteauroux simultanément dix A380 de la British Airways, soit les plus gros avions de passagers au monde et en même temps, l'Antonov 225 qui est le plus gros avion cargo au Monde : c'est génial !"

'antov 225 c'est aussi 18 mètres de haut soit l'équivalent de sept étages ! © Radio France - Sylvain ROGIE

L'Antonov 225 qui transporte du fret militaire, décollera ce lundi 3 août à 11h30 de l’aéroport de Châteauroux en direction de Tel-Aviv en Israël : des milliers de passionnés seront une nouvelle fois au rendez-vous.