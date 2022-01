Aéroparc de Fontaine : le Conseil Départemental vote un plan à 20 millions d'euros pour désengorger la zone

Le Département a voté ce jeudi lors de la présentation de son budget 2022 un investissement de 20 millions d'euros, destiné à décongestionner la ZAC de l'aéroparc de Fontaine.

Depuis plus d'un mois, les douze maires des communes voisines de la ZAC de l'aéroparc se plaignaient du trafic routier lié à la zone d'activité, où près de 400 vans circulent chaque jour, notamment à cause des livraisons d'Amazon, installée dans le secteur.

2 bouts de route construits d'ici début 2026

2 tronçons vont être réalisés. L'un, au nord, reliera l'aéroparc et l'A36 à la départementale 83.

Le second, au sud, contournera les communes de Frais et de Fontaine en rallongeant la départementale 60. Ils feront respectivement 2,2 et 1,4km.

Les 2 tronçons à réaliser, en mauve et en bleu - Capture d'écran

Ces 2 bouts de route ne sortiront pas tout de suite de terre, puisque l'investissement de 20 millions d'euros est lissé jusqu'à 2026 au moins, sachant que la mandature s'achève en 2028.

Dans un premier temps, en 2022, 250.000 euros seront consacrés à la réalisation de la totalité des études d'impact, notamment environnementales, pour préserver les cours d'eau comme la Saint-Nicolas.

Le Département achètera le peu de foncier qu'il lui faut en 2023, et les travaux commenceront dans la foulée, avec une livraison prévue début 2026.

Un investissement "essentiel"

Le président du Conseil Départemental, Florian Bouquet, souligne "l'effort conséquent" du Département, rappelant que la capacité d'investissement du Territoire de Belfort est d'environ 30 millions d'euros par an.

Il s'agit d'un investissement essentiel, pour rassurer les administrés, contourner le plus possible les villages pour absorber l'augmentation du trafic. Il était essentiel d'activer tous les outils pour assurer le développement de la zone, et donner des garanties en termes de sécurité aux résidents.

250.000 euros pour les communes riveraines

Le Conseil a également acté la création d'un fonds de soutien à destination des communes riveraines de l'aéroparc. Il s'élève à 250.000 euros et sera destiné aux villages qui souhaitent réaliser des aménagements de voirie, comme des feux tricolores, des passages piétons, surélevés, destinés à absorber au mieux la plus forte circulation induite par la ZAC.

12 communes sont concernées : Angeot, Bessoncourt, Bethonvilliers, Fontaine, Foussemagne, Frais, Lachapelle-sous-Rougemont, Lacollonge, Lagrange, Larivière, Reppe, Vauthiermont. Elles n'auront pas toutes la même enveloppe, celle-ci sera calculée en fonction de la population de la commune et de ses recettes fiscales.