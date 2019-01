Aéroport Bâle-Mulhouse : nouveau record de fréquentation en 2018

Bâle

L'aéroport Bâle-Mulhouse atteint un nouveau record de fréquentation avec près de 8,6 millions de passagers en 2018, une hausse de 8,7% par rapport à 2017, selon un bilan publié ce jeudi 17 janvier.

Easyjet, première compagnie de l'EuroAirport

C’est toujours la compagnie à bas coût Easyjet qui représente la part la plus importante du trafic avec plus de 58% du trafic et plus de 5 millions de passagers, rien qu'à l'Euroairport. La compagnie low cost hongroise Wizz Air devient le deuxième pourvoyeur de passagers de la plateforme.

Une extension de l'aérogare d'ici 2026

L'aéroport Bâle-Mulhouse, qui a ouvert 11 nouvelles destinations régulières en 2017, propose une centaine de destinations dans 30 pays. En 2019, la direction prévoit encore une nouvelle hausse de trafic. La barre des 9 millions de passagers pourrait être dépassée. La direction envisage une extension de l’aérogare pour pouvoir passer d’ici 2026 à une capacité d’accueil de 12 à 15 millions de passagers. Il faudra pour cela ménager les riverains, car les créneaux nocturnes d’atterrissage, notamment entre 23h et minuit, devraient faire l’objet de mesures plus restrictives.