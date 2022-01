L'aéroport de Biarritz-Pays Basque dresse un bilan de 2021 en demi-teinte et mise sur une amélioration en 2022

"Des signes encourageants de reprise de l'activité". C'est le bilan que dresse la direction de l'aéroport de Biarritz-Pays Basque de sa fréquentation 2021. Un optimisme prudent, mais qui tranche avec les sombres prévisions du début d'année. Sur les six premiers mois de l'année, le trafic s'était limité à 150 000 passagers, en baisse de 70% par rapport à l'année de référence 2018 (plus d'un million de passagers). Pas de quoi à l'époque rassurer les dirigeants après l'année catastrophique 2020, quand le secteur aérien, l'un des plus touchés par la crise sanitaire, avait plongé, et l'aéroport biarrot avec : moins de 400 000 passagers y avaient été enregistrés. Finalement, le bilan 2021 est meilleur qu'attendu, puisque 607 864 passagers ont été recensés, selon les chiffres de la direction.

Les liaisons internationales toujours largement pénalisées par les restrictions sanitaires

Le trafic s'inscrit ainsi en hausse de 59% par rapport à 2020, et les prévisions pour 2022, si la tendance observée ces derniers mois devait se maintenir, prévoient 850 000 passagers accueillis à l'aéroport Biarritz-Pays Basque. Toutefois, le bilan de l'année écoulée est encore bien loin des chiffres de référence d'avant la crise sanitaire : en 2018, le nombre de passagers était quasiment le double de celui de 2021.

Dans le détail, la direction note que les lignes domestiques (internes à la France) résistent mieux que les lignes internationales, en retrait respectivement de 42% et 70% par rapport à l'année de référence 2018. Et surtout, les données se renforcent depuis juillet 2021. Ainsi le trafic passagers est reconstitué à hauteur de 67% pour les lignes nationales. Mais il atteint seulement 45% pour les liaisons internationale. Ces lignes pâtissent toujours fortement des mesures de restrictions sanitaires, notamment avec le Royaume Uni.