Aéroport Bordeaux-Mérignac : découvrez les 13 nouvelles destinations proposées dès été

À partir de cet été, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac va proposer 13 nouvelles destinations parmi les voyages déjà proposés. La compagnie Volotéa affiches deux nouveaux trajets à destination de Florence et d'Athènes. Ryanair annonce, elle, un programme estival d’envergure avec 42 lignes directes et 11 nouveaux trajets: Zadar en Croatie, Malte, Trapani en Sicile, Saint-Jacques de Compostelle en Galice, Alghero en Sardaigne, Barcelone, Birmingham, Brindisi dans les Pouilles italiennes, Pise, Madrid et Rome.

13 nouveaux voyages sont proposés cet été par l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac, dont 11 via la compagnie Ryanair. - Aéroport Bordeaux-Mérignac

67 destinations dans toute l'Europe

Les principaux voyages proposés par l'aéroport de Bordeaux-Mérignac restent concentrés en Europe avec 67 trajets. On compte notamment 17 voyages à destination de l'Italie. Des trajets directs vers des villes comme Bari, Brindisi, Naples, Catane, Palerme, Trapani Cagliari, Olbia et Alghero.

L'Europe reste le continent le plus desservi par l'aéroport Bordeaux-Mérignac. - Aéroport Bordeaux-Mérignac

Un voyage direct vers Montréal

En Afrique du Sud, cinq escapades sont possibles en vol direct : Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger. À partir de mai, un nouveau vol sera programmé par Airtransat à destination de Montréal au Canada.

Schéma destinations estivales Bordeaux-Mérignac. - Aéroport Bordeaux-Mérignac

En France, les trajets vers la Corse et l'Est de l'Europe restent majoritaires

En France, l'aéroport de Bordeaux conserve 13 destinations avec quatre aéroports corses (Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari) accessibles de Bordeaux. Le sud-est fait aussi partie des axes majoritaires avec des trajets vers Marseille, Montpellier et Nice. Plus au nord, on retrouve des lignes vers Brest, Strasbourg, Lille ou Paris.

Le programme estival de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac est à retrouver ici.