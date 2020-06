L'aéroport de Caen-Carpiquet relance ses vols à partir du 15 juin

L'aéroport de Caen-Carpiquet va reprendre ses vols à partir du lundi 15 juin pour la compagnie Hop! et du 18 juin pour Volotéa.

"Les compagnies aériennes ont bien compris que ce n'était pas un problème structurel mais conjoncturel, se félicite la directrice Maryline Haize-Hagron . Les compagnies nous font confiance.

Et la première à le faire est Air France ce lundi 15 juin. Nous sommes l'un des rares aéroport de notre dimension à rouvrir pour les vols d'Air France. "

Huit destinations seront assurées à nouveau progressivement au départ de Caen-Carpiquet (Ajaccio, Bastia, Figari, Calvi, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse).

Au Ier juillet, l'Aéroport normand estime qu'il aura repris 33% de son activité.

L'impact du Covid-19

L'aéroport n'a pas été fermé mais mis en veille en assurant le transfert notamment de malades de la région parisienne pendant la pandémie et 1947 vols privés ont été assurés (moins de dix passagers)

"On a assuré un service public avec le maintien d'un certain nombre de personnels sur les pistes sans ressources financières, explique Michel Collin, le président de la CCI Caen Normandie. On a assuré 56 vols sanitaires, c'est quatre fois plus que l'an passé à la même période."

"On pressentait qu'on allait faire une très belle année 2020 après avoir franchi les 300.000 passagers l'an passé et malheureusement est arrivé le covid-19", regrette Maryline Haize-Hagron.

Le parcours des passagers à l'intérieur de l'aéroport va être modifié © Radio France - Olivier Duc

Les règles d'embarquements :

La prise de température avant embarquement est exigée par les compagnies

Le port du Masque est obligatoire. Le masque fait maison n'est pas autorisé à bord des avions.

Les accompagnants n'auront pas le droit d'accéder à l'aéroport sauf pour l'accompagnement des enfants et des personnes à mobilité réduite

Pas de distanciation à bord

Attestation sur l'honneur que le voyageur n'a pas contracté le covid-19 ou une maladie infectieuse.

Embarquement séquentiel par numéro de siège

Les Vols et les destinations

15 juin : Reprise des vols vers Lyon (3 puis 6 vols par semaine à partir de juillet), Marseille et des vols saisonniers (Ajaccio, Calvi, Figari et Nice)

18 juin : Reprise des vols de Volotéa vers Ajaccio (5 vols par semaine) puis Figari (20 juin), Bastia (21 juin), Marseille (26 juin) et Lyon et Nice (03 juillet).

03 juillet :Nouvelle destination à Nice à partir du 03 juillet avec 2 vols par semaine assurés par Volotéa.