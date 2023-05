Aéroport d'Andrézieux Bouthéon : "C'est un service public indispensable" affirme François Driol

Il est rare de voir décoller des avions de l'aéroport de Saint-Étienne, situé sur la commune d'Andrézieux Bouthéon. Depuis 6 ans, les vols commerciaux sont arrêtés et désormais il est utilisé par des entreprises privées ou des services publics de santé ou de sécurité incendie. La structure connait un déficit de plus d'un million d'euros. On en parle avec François Driol, le maire d'Andrézieux et président du conseil d'exploitation de l'aéroport*.*

• Ce déficit est en fait largement inférieur à celui d'avant 2017

François Driol : "Oui, le déficit structurel est là depuis de très nombreuses années et il y a six ans, il a été ramené à 1 million d'euros. Avant l'arrêt des vols commerciaux il était de plus du double puisque les compagnies aériennes low cost qui conduisaient des lignes régulières, bénéficiaient d'aides consistantes de la part des collectivités. Et c'est ça qui a été arrêté il y a six ans et qui nous a apporté une économie de plus d'un million d'euros finalement"

• Qui paye aujourd'hui ?

"Le syndicat mixte est composé de communautés d'agglomération ou communautés de communes de l'agglomération de Forest de Saint-Étienne Métropole. Le département en est membre également, de même que la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sont donc ces cinq actionnaires qui assurent la subvention de compensation pour le budget de l'aéroport. Mais dorénavant, cette subvention de compensation n'est qu'un complément du financement de la structure."

• Donc le tout revient à la charge du contribuable

"Les contribuables financent une partie effectivement de l'aéroport, pas l'intégralité. J'insiste, c'est un complément budgétaire qui est apporté de la même manière que toutes les infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, que ce soit les transports collectifs. Toutes les structures publiques bénéficient du financement des contribuables. Par ailleurs, c'est bien la collectivité qui profite du fonctionnement de cet aéroport. J'ai souvent eu l'occasion de dire que s'il n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer. En revanche, il existe aujourd'hui, il est le fruit de nombreux et lourds investissements des collectivités par le passé. Il serait aberrant de ne pas faire en sorte maintenant de l'exploiter, notamment dans les domaines sanitaires, dans le transport de personnes, le transport d'organes, en matière de sécurité civile. Et puis aussi parmi les contribuables locaux, il y a toutes les entreprises, toutes les associations, les grandes associations sportives, tout ce qui touche à l'événementiel, qui constituent des perspectives d'activité importantes dans cette période particulière."

• Quelles solutions développez-vous pour le rendre rentable ?

"Le monde de l'aéronautique est en pleine évolution. Par exemple avec les contraintes écologiques. C'est bien ce créneau que nous essayons de prendre. Il ne faut pas voir l'aéroport de Saint-Étienne Loire comme un aéroport comparable à ceux d'Orly ou de Lyon-Saint-Exupéry. Nous sommes un aéroport de province*. Nous avons des caractéristiques techniques qui nous permettent d'accueillir de gros porteurs, mais aussi de nombreux petits porteurs et* un trafic aérien qui permet de multiplier, de diversifier les activités*. Par exemple nous accompagnons le développement d'un avion électrique, par une start up implantée à Saint-Etienne. Et puis, d'autre part, tout ce qui concerne les vols d'affaires, c'est l'activité de nos entreprises, de notre territoire. Ce sont des emplois, ce sont des activités économiques, des recettes fiscales qui sont à la clé. Plus nous les développerons, moins nous aurons recours à l'argent du contribuable"*