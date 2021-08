Aéroport d'Annecy : sous le feu des critiques, Vinci prendra les commandes en 2022

Un contrat de concession de l'aéroport d'Annecy Mont-Blanc a été signé fin juillet entre Vinci Airports et le département de la Haute-Savoie. Le partenariat sera effectif à partir du 1er janvier 2022 mais il cristallise déjà les tensions entre les initiateurs du projet et ceux qui sont contre.

Vinci Airports deviendra concessionnaire de l'aéroport d'Annecy Mont-Blanc, situé dans la commune de Meythet, à partir de janvier 2022 et pour les quinze prochaines années. Au programme : rénovations et développement de tous les équipements mais aussi augmentation de la fréquence des vols et mise en place de nouvelles lignes. Une annonce qui attise notamment les critiques des opposants aux aéroports et des associations de défense de l'environnement.

Entre besoin de mobilité et nuisances

REPORTAGE L'arrivée de Vinci aux manettes de l'aéroport d'Annecy cristallise les tensions entre les pour et les contre. Copier

François Escoffier, conseiller départemental de la Haute-Savoie, délégué à l'économie et aux grands projets, espère que l'arrivée de Vinci permettra de répondre à la forte demande sur le territoire : "Il y a vraiment un besoin sur un département où 10.000 nouveaux habitants viennent s'installer chaque année. J'espère que les nouveaux concessionnaires étudieront le rétablissement de lignes régulières, notamment vers Paris qui peuvent aider nos Hauts-savoyards. On réclame de la mobilité douce, on réclame aussi de la mobilité rapide", assure l'élu.

Des arguments auxquels Denis Duperthuy, vice-président de l'agglomération du Grand Annecy, n'adhère pas du tout. Selon lui, il s'agit d'une "vision du passé. Je connais plein de chefs d'entreprises qui disent qu'ils ne prennent jamais l'avion mais plutôt le train. C'est rentré dans les mœurs. On a vraiment peur parce que _Vinci a vraisemblablement pour projet de développer le fret, ce qui veut dire plus de rotations d'avions et plus de nuisances pour les riverain_s"', s'inquiète-t-il.

L'arrivée de Vinci comme concessionnaire de l'aéroport cristallise les tensions. © Radio France - Louise Buyens

Des riverains exaspérés

Chaque jour, Martine Garcia entend les avions passer au-dessus de sa maison. La présidente de l'association de riverains contre les dangers et nuisances de l'aérodrome habite à trois kilomètres des pistes : "Hier par exemple, entre 15h et 16h10, j'ai compté quinze avions et trois hélicoptères donc évidemment la tranquillité est nulle", témoigne-t-elle. Elle vit ici depuis 30 ans et l'aéroport est présent depuis 1927 mais avec Vinci aux commandes, elle craint que la situation empire. "Pour l'aéroport de Meythet, ils annoncent 200 vols par jour au lieu de 120", s'inquiète la riveraine.

Dans un département qui attire toujours plus d'habitants, il faut développer le trafic répond François Escoffier. "Le tout voiture c'est compliqué, le train ça s'est espacé et puis on a aussi tous les chefs d'entreprises du département qui ont dû s'adapter à l'arrêt de certaines lignes et qui nous maintiennent un paquet d'emplois en Haute-Savoie", note l'élu.

Sur la question écologique et la nécessité de développer les voyages en avion, le conseiller départemental rappelle que l'environnement fait partie du plan : "On est à l'heure de l'avion électrique, qui va forcément réduire le nombre de nuisances. Les moteurs modernes font beaucoup moins de bruit. Il faut aussi que l'on regarde la voie de l'avenir et du progrès". Vinci prévoit aussi l'installation de panneaux photovoltaïques et de bornes de recharges pour les voitures électriques.

Pour financer le projet, le contrat de concession prévoit une enveloppe de 10 millions d'euros, co-financés par Vinci et le département de la Haute-Savoie.