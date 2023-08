Aéroport de Beauvais : Copenhague s'ajoute aux nouvelles destinations desservies dès cet automne

A partir du 29 octobre, il sera possible de rejoindre Copenhague en avion depuis Beauvais, annonce l'aéroport de l'Oise dans un communiqué publié ce mercredi midi. Ce sera la compagnie Ryanair qui organisera ces quatre vols par semaine, du jeudi au dimanche.

Six nouvelles destinations en Europe dès cet automne

La capitale du Danemark vient compléter une liste de cinq villes européennes qui seront desservies dès la fin octobre 2023 au départ de Beauvais. Pour rappel, ces destinations sont les suivantes : Catane (Sicile, Italie) avec un vol tous les jours dès le 29 octobre ; Cork (Irlande), avec trois vols par semaine, les mercredi, samedi et dimanche ; Stockholm (Suède), quatre liaisons par semaine (lundi, vendredi, samedi et dimanche) ; un vol par jour partira pour Bucarest, en Roumanie dès le 29 octobre. Enfin, on pourra rallier Tirana, la capitale de l'Albanie, depuis Beauvais via cinq vols par semaine dès le 31 octobre (mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi).